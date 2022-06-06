Önce domuz etini bıraktı, sonra İslam'ı merak etti! Kilise başkanı Hugo, Ateist baba ve Hristiyan anneye rağmen Müslüman oldu!

İsveçli bir ailede dünyaya gelen kilise gençlik kolları başkanı Hugo, Ateist bir baba ve Hristiyan bir annenin oğlu olarak, İslam'ı merak etti. Meraklarını gidermek için Kur'an meali okuduğunu söyleyen genç, "İslam hakkında okumalar yaptım, Kur’an meali okudum. Rahiplerle tartıştım, Müslümanlarla konuştum. İçten içe aslında Müslüman olduğumu hissettim" ifadelerini kullandı.

"DOMUZ ETİ YEMEĞİ BIRAKTIM"

Her şeyden önce domuz etini yemeği bıraktığını söyleyen Hugo, "Önce domuz eti yemeği bıraktı. İşte bu benim için tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. Kiliseye gittiğimde herkes dua ederken ben içimden Fatiha Suresi’ni okuyordum. Fark ettim ki ben sadece kendimi kandırıyorum. Ramazan’da namaz kılıp oruç tutabilmek için Ramazan’dan önce şehadet getirmeye ve Müslüman olduğumu açıklamaya karar verdim." şeklinde konuşarak İslam'ı seçtiğini anlattı.

"FATİHA SURESİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Kur'an-ı Kerim'in ilk kelamı olan Fatiha suresinin kendisini çok etkilediğini söyleyen Hugo, "Bana göre Fatiha suresini Arapça dinlerken beni çok etkilediğine inanıyorum. Çünkü ben Fatiha ve diğer surelerin İsveççe mealini okudum. Ama onu namaz esnasında, arkadaşımdan Arapça ve internetteki ses kaydından duyduğumda beni çok etkiledi gerçekten." dedi.