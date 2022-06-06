Önce domuz etini bıraktı, sonra İslam'ı merak etti! Kilise başkanı Hugo, Ateist baba ve Hristiyan anneye rağmen Müslüman oldu!Özgün Aydın'ın eşi Dilan Saltık kimdir, nereli, kaç yaşında?Günlük burç yorumları 6 Haziran 2022 Pazartesi | Yengeç agresif tavırlar sergiliyor, Kova çıkmazda hissediyor!6 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıAltın fiyatları haftaya yükselişle başladı! Gram altına yatırım yapan paraya para demeyecek! İşte güncel altın fiyatlarıRöntgenini çekmemesini sebep gösterip doktoru darp etmişti! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldiCumhurbaşkanlığı kabine toplanıyor! Enflasyonla mücadele, 3600 ek gösterge, asgari ücret masada!Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıyı kapattı! Suriyelilerle ilgili kararını verdi! " Onları muhalefetin insafına terk edemeyiz"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleri için çarpıcı sözler: "Rahat olun, biz bu seçimi alacağız"Marmaray duyurdu! Teknik arıza meydana geldi, seferlerde aksama yaşandı
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Önce domuz etini bıraktı, sonra İslam'ı merak etti! Kilise başkanı Hugo, Ateist baba ve Hristiyan anneye rağmen Müslüman oldu!

Önce domuz etini bıraktı, sonra İslam'ı merak etti! Kilise başkanı Hugo, Ateist baba ve Hristiyan anneye rağmen Müslüman oldu!

İsveçli Hugo, Ateist baba ve Hristiyan bir annesine rağmen İslam'ı seçerek, Müslümanlıkla şereflendi. Aynı zamanda bir kilisenin gençlik kolları başkanı olan genç, Kur'an mealinin hayatını değiştirdiğini söyledi.

Önce domuz etini bıraktı, sonra İslam'ı merak etti! Kilise başkanı Hugo, Ateist baba ve Hristiyan anneye rağmen Müslüman oldu!

İsveçli bir ailede dünyaya gelen kilise gençlik kolları başkanı Hugo, Ateist bir baba ve Hristiyan bir annenin oğlu olarak, İslam'ı merak etti. Meraklarını gidermek için Kur'an meali okuduğunu söyleyen genç, "İslam hakkında okumalar yaptım, Kur’an meali okudum. Rahiplerle tartıştım, Müslümanlarla konuştum. İçten içe aslında Müslüman olduğumu hissettim" ifadelerini kullandı.

Önce domuz etini bıraktı, sonra İslam'ı merak etti! Kilise başkanı Hugo, Ateist baba ve Hristiyan anneye rağmen Müslüman oldu!

"DOMUZ ETİ YEMEĞİ BIRAKTIM"

Her şeyden önce domuz etini yemeği bıraktığını söyleyen Hugo, "Önce domuz eti yemeği bıraktı. İşte bu benim için tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. Kiliseye gittiğimde herkes dua ederken ben içimden Fatiha Suresi’ni okuyordum. Fark ettim ki ben sadece kendimi kandırıyorum. Ramazan’da namaz kılıp oruç tutabilmek için Ramazan’dan önce şehadet getirmeye ve Müslüman olduğumu açıklamaya karar verdim." şeklinde konuşarak İslam'ı seçtiğini anlattı.

Önce domuz etini bıraktı, sonra İslam'ı merak etti! Kilise başkanı Hugo, Ateist baba ve Hristiyan anneye rağmen Müslüman oldu!

"FATİHA SURESİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Kur'an-ı Kerim'in ilk kelamı olan Fatiha suresinin kendisini çok etkilediğini söyleyen Hugo, "Bana göre Fatiha suresini Arapça dinlerken beni çok etkilediğine inanıyorum. Çünkü ben Fatiha ve diğer surelerin İsveççe mealini okudum. Ama onu namaz esnasında, arkadaşımdan Arapça ve internetteki ses kaydından duyduğumda beni çok etkiledi gerçekten." dedi.

screenshot-8.jpg

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT