Önce dövdüler, sonra tabancayla yaraladılar

ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından önce dövülen ardından da tabancayla vurulan Abuzer Yörük, yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde de Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Yürüyerek evine giden Abuzer Yörük, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından dövüldükten sonra tabancayla karın bölgesinden yaralandı. Çevredekiler tarafından kanlar içinde bulunan Yörük, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Abuzer Yörük'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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DHA