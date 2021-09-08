Önce Enes şimdi de Taha! Cansız bedeni bulundu

Önceki gün Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi İkiağız Mahallesi'nde Enes Kurt ile Tahir Demirel, akşam saatlerinde koyun otlatırken ayakları kayarak Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düştü. Çevredekiler kanalda akıntıya kapılan çocukları fark ettiler ve yardıma koştular. Vatandaşların sudan çıkardığı Enes Kurt’un yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği anlaşıldı ve cansız bedeni morga götürüldü.



Sevk edilen su altı polisleri kaybolan Tahir Demirler için arama kurtarma çalışması başlattı. Polis ekipleri bu sabah erken saatlerde iki arkadaşın düştükleri yere 15 kilometre uzaklıkta Taha Demirler'i ölü olarak buldu. Demirler'in cenazesi sudan çıkarıldı ve incelemeler yapıldıktan sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna nakledildi.

