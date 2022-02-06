TV8 canlı yayın Survivor All Star 17. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Teşkilat 33. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Yargı 19. bölüm full, tek parça izle | Yargın son bölüm izle YoutubeCumhurbaşkanı müjdeyi vermişti! Bakan Yanık doğalgaz yardımının verileceği tarihi duyurdu!Kimya Proses Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika: 6 Şubat 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosuDuvarsedefi ne demek, TDK'ya göre Duvarsedefi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Önce eşini silahla yaraladı! Ardından intihar etmeye kalkıştı!Mankenlikten muhafazakarlığa geçiş yapan Yaşar Alptekin itirafları peş peşe sıraladı! "Gece hayatım ve sevgilim var"Gençlerbirliği– MKE Ankaragücü maçı canlı izle | Gençlerbirliği– Ankaragücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Önce eşini silahla yaraladı! Ardından intihar etmeye kalkıştı!

Önce eşini silahla yaraladı! Ardından intihar etmeye kalkıştı!

İstanbul'un Maltepe ilçesinde eşini silahla yaralayan kişi, ardından intihar girişiminde bulundu.

Önce eşini silahla yaraladı! Ardından intihar etmeye kalkıştı!

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Canay Sokak'ta yaşayan Ö.T, henüz belirlenemeyen nedenle önce silahla eşi C.T'ye ateş etti, sonra da intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ö.T. İle C.T'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT