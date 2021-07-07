Önce Kadir Has şimdi de Marmara Üniversitesi: Aşı olmayanlar okula alınmayacak mı? Resmi açıklama geldi!

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları ülkemizde hızla devam ederken bazı vatandaşların aşı kararsızlığı da sürüyor. Bu kararsızlığın önüne geçmek amacıyla birçok fikir ortaya atılırken bunlardan en çok ses getirenleri, maç, konser, sinema, tiyatro gibi etkinliklere aşısız kişilerin katılamaması oldu. Bu fikrin ardından benzer bir karar da üniversite yetkililerince alınmaya başlandı. 75 bin öğrencisi bulunan Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yüz yüze eğitime geçilebilmesi için aşılama çalışmalarının önemi ortadadır. Marmara Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılabilmeleri için aşı olmalarını beklediğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşırız" ifadelerine yer verildi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN AŞI OLMALARINI BEKLİYORUZ"

Yüz yüze eğitime geçecek üniversitelerden bazıları aşıyı şart koşarken kimi yönetimler de yalnızca tavsiyede bulunmakla yetindi. Bu eğitim kurumlarından bir tanesi olan Marmara Üniversitesi yetkilileri de, yaptıkları bir açıklama ile yüz yüze eğitime geçmek için öğrencilerin aşı olmalarını istediğini duyurdu.

Kadir Has Üniversitesinden tepki çeken hareket: Aşı olmayanlar kampüse alınmayacak

Yönetimden yapılan açıklamada, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan yapılmasına neden olan Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda ülkemizde önemli başarılar elde edilmiş ve aşılama konusunda toplumun geniş kesimlerine ulaşılmıştır. Salgın karşısında yürütülen aşılama mücadelesinde ülkemiz dünyada öncü ülkeler arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yüz yüze eğitime geçilebilmesi için aşılama çalışmalarının önemi ortadadır. Marmara Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılabilmeleri için aşı olmalarını beklediğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşırız" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde Kadir Has Üniversitesi yönetimi, aşı konusunda daha kesin bir karara imza atarak öğrencilere gönderilen mailde Kovid-19 aşısı olmayan kişilerine kampüse alınmayacağı belirtmişti.

Öğrencilere yollanan mesajın en dikkat çekici kısmı şöyleydi:

" Girişimlerimizde QR kodu okuma sistemi yerleştireceğiz ve iki doz aşısını olmayan hiç kimsenin kampüsümüze girmesine izin vermeyeceğiz"

Bu maile sosyal medyada tepkiler gösterilirken, iddialar hakkında üniversite yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.