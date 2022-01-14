Önce kirli çamaşırlarını ortaya döktüler, sonra can ciğer oldular derken yeniden birbirlerine girdiler! Nez Demir'den Dilan Polat'a: "Allah belanızı versin, rezilsin!"

Sosyal medya fenomenleri Nez Demir ve Dilan Polat, arkadaşlıklarına dikiş tutturamadı. Geçtiğimiz yıl, Dilan Polat Güzellik Merkezi sahibi olan Polat, Demir'in de aynı piyasaya atılmasına sinirlenmiş, "canım" dediği arkadaşına ağza alınmayacak sözler sarf etmişti. Polat'ın söylediği cümlelere sessiz kalamayan Nez Demir de, göz yaşları içerisinde eski dostuna beddualar etmişti. Aradan uzun bir süre geçti, ikili bir davette yeniden can ciğer kuzu sarması oldu. Derken, yeni bir olay daha patlak verdi.

"ALLAH BELANIZI VERSİN, ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN"

Kendi adına güzellik merkezi açan Nez Demir'in, beddualar içeren hikayeleri bir anda takipçilerinin ana sayfasına düştü. Arkadaşı Dilan Polat hakkında veryansın eden Demir'in, sinirli halleri dikkatlerden kaçmadı. Güzellik merkezine iftira atıldığını ve kendisine büyük oyun oynandığını tespit eden ünlü fenomen, Polat'ın dışında Banu Parlak'ı da hedef aldı. Demir, Dilan Polat ve Banu Parlak'ın iş birliği içerisinde, kendisinin güzellik merkezini karalamaya çalıştığını, bir kişiye ise 'Nez Demir güzellik merkezi benim yüzümü yaktı' demesi için para verdiklerini iddia etti.

Kendisine yapılan haksızlığı sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan Demir, "Allah sizin belanızı versin. Rezil haldesiniz. O müşteri kim diye arayayım dedim, Yılan Polat'ın personeli Çağrı çıktı. Bu kadar mı düştünüz? Allah iki yakanızı bir araya getirmesin. Siz nasıl karaktersizsiniz ya? İşte sen busun, sen Yılan Polatsın." ifadelerini kullandı.