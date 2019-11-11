Önce konuştu, sonra mermi yağdırdı

Milas'ın 23 Nisan Bulvarında bulunan bir işyerine konuşmak için giden D. K. işyeri sahibiyle aralarında olan husumet yüzünden tartıştı. D.K. işyerinden çıktıktan sonra kapı önünde bulunan araçtan aldığı silahla arka arkaya ateş açmasının ardından olay yerinden uzaklaştı.

Yoğun trafik akışının olduğu ve iş çıkışı nedeniyle yayaların da kullandığı bir güzergah olan bölgedeki silah seslerini duyanlar sağa sola kaçmaya başladı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Bölgede olay yeri inceleme ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre 7 boş kovan bulundu. Akkent Karakolu'na götürülen D.K. ifade işlemleri devam ederken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA