Önce köpekle oynadı, sonra böyle soygun yaptı...Tatilde paraları yerken yakalandı

Bursa'da farklı farklı evlere girip yüklü miktarda çaldığı parayla Antalya'ya tatil yapmaya giden hırsız, Bursa polisi tarafından otelde yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Önce köpekle oynadı, sonra böyle soygun yaptı...Tatilde paraları yerken yakalandı

Bursa'da farklı farklı evlere girip yüklü miktarda çaldığı parayla Antalya'ya tatil yapmaya giden hırsız, Bursa polisi tarafından otelde yakalandı. Şüphelilerin önce köpekle oynadıkları ardından soygun yaptığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Merkez, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki bir eve gelen Semih Ö., balkon kapısına yöneldi. İlk denemesinde başarısız olan şüpheli, birkaç saat sonra tekrar gelerek kapıyı açtı. Daha öncesinde keşfettiği parayı alıp hızla kaçan Semih Ö., birkaç gün sonra da yanına bir arkadaşını alarak, yine Konak Mahallesi'nde bulunan başka bir adrese yöneldi. Evin önünde bulunan sokak köpeğiyle oynayan hırsızlar, daha sonra eve girerek hırsızlık yaptı. Olayı gerçekleştiren Semih Ö., çaldığı çok miktarda parayla Antalya'ya gidip otele yerleşti. Güvenlik kameralarından hırsızı tespit eden Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği, şüpheliyi adım adım takip etti. Bursa polisi, otel odasında kız arkadaşıyla eğlendiği esnada Semih Ö.'yü gözaltına aldı.

Bursa'ya getirilip ifadesi alınan ve gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Önce köpekle oynadı, sonra böyle soygun yaptı...Tatilde paraları yerken yakalandı

Önce köpekle oynadı, sonra böyle soygun yaptı...Tatilde paraları yerken yakalandı

Önce köpekle oynadı, sonra böyle soygun yaptı...Tatilde paraları yerken yakalandı

Önce köpekle oynadı, sonra böyle soygun yaptı...Tatilde paraları yerken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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