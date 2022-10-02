Önce KPSS sonra düğün! Sınav salonuna gelinliği ile gelen genç kadın: "Gelinlik uğur getirir umarım"

Karabük'te, KPSS ÖABT oturumu ile düğün günü aynı güne denk gelen gelin Kübra Karataş, sınav salonuna gelinlikle gidince ilgi odağı oldu. Sınav binasına üzerinde "Sınav gelini" yazan gelin arabasıyla giden 25 yaşındaki Karataş, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavına girerek ter döktü.

"BÖYLE BİR TESADÜF OLDU"

Eşinin sınavdan çıkmasını bekleyen damat Ali Selam da, Karataş'a manevi destek verdi. Diğer adayların da desteğini alan Kübra Karataş, "Ama güzeldi, heyecanlıydı. Sınavım güzel geçti. Sınıftakiler de bir an şaşırdı. Bizim düğün tarihimiz daha önceden alınmıştı. Fakat sınav ertelendiği için bugün böyle bir tesadüf oldu. Bu durumu güzel bir anıya dönüştürmek istedik. Sınava girmek istedim, gelinlik uğur getirir umarım" şeklinde konuştu.

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Gelin ve damat, sınav çıkışı düğünlerine katılmak üzere salonun yolunu tuttu.