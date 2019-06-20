Önce pompalı tüfekle ateş açtı, daha sora kendisini eve kilitledi (2) Pompalı tüfekle etrafa rasgele ateş açarak kendini eve kilitleyen Ahmet B.'nin 3,5 saat sonunda ikna edilememesi üzerine, elektriği kesilen apartman sakinleri...

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ÖZEL HAREKATIN OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDI Pompalı tüfekle etrafa rasgele ateş açarak kendini eve kilitleyen Ahmet B.'nin 3,5 saat sonunda ikna edilememesi üzerine, elektriği kesilen apartman sakinleri tahliye edildi. Ardından operasyon için apartmana giren Polis Özel Harekat ekipleri, dairenin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girip, Ahmet B.'yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Ahmet B., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. FOTOĞRAFLI DHA



