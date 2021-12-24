Önce Serenay Sarıkaya şimdi Aleyna Tilki! Haldun Demirhisar kızı yaşındaki ünlü isimlerle görüntülenmelere doymuyor! Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği kendisinden yaşça büyük kişinin bir zamanlar adı Serenay Sarıkaya ile aşk iddialarına karıştığı Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıktı.Aleyna Tilki babası yaşında adamla yakalanmıştı! O kişinin Serenay Sarıkaya ile de adı anılan Haldun Demirhisar

1 8 Yaptıklarıyla magazin gündemine sıklıkla gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki bir mekanda kendisinden yaşça büyük iş adamıyla yemek yerken görüntülendi.