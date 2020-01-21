Önce tartışma sesleri yükseldi, ardından patlama meydana geldi: 1’i ağır 2 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, birlikte yaşayan çiftin evinden yükselen tartışma seslerinin ardından büyük bir patlama meydana geldi. Evin harabeye döndüğü patlamada vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, ölüm kalım savaşı veriyor.

Olay, dün gece Nazilli'nin Dallıca Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkisinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; halı yıkama işiyle uğraşan ve aynı iş yerinden çalışan Fatih Alp Ü. (41) ile Gamze A.'nın (24) birlikte yaşadıkları dubleks evden önce tartışma daha sonra ise patlama sesi yükseldi. Şiddetli patlamanın neden olduğu sarsıntıyı deprem sanarak dışarıya fırlayan site sakinleri, iki katlı evin alt katının yanmakta olduğunu görünce itfaiyeden yardım istedi. Kapı ve pencereleri kırılan evde bulunan eşyalar, patlamanın şiddetiyle çevreye saçıldı. Evin mutfak bölümünde yaşanan patlamanın ardından başlayan yangın, kısa sürede salon ve diğer bölümlere sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kendi çıktı, kız arkadaşının öldüğünü söyledi

Yangın sonrası harabeye dönen evde meydana gelen patlama sonrası kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan Fatih Alp Ü., kendisine yardım etmeye çalışanlara kız arkadaşı Gamze A.'nın öldüğünü söyledi. İtfaiye ekipleri tarafından evden yaralı olarak çıkartılan Gamze A. ve Fatih Alp Ü., ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından ise İzmir Bozyaka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Gamze A.'nın vücudunun büyük bölümünde cam kesikleri ve yanıklar olması nedeniyle durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

4 tüpün patlamadığı evde, yanıcı madde izleri bulundu

Patlamanın meydana geldiği evde yaşayan Fatih Alp Ü. ve Gamze A.'nın sık sık kavga ettiği, dün gece de kavga ettikleri sırada patlamanın olduğu iddia edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yanıcı madde izlerine rastlanırken, yüksek basınç nedeniyle patlama meydana gelen evdeki 4 adet tüpün ise kapalı olduğu belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA