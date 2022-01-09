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  3. Önce tokat sonra tekme! İzleyenlerin kanını donduran görüntü: Gaziantep'te lise öğrencisine öğretmen dayağı

Önce tokat sonra tekme! İzleyenlerin kanını donduran görüntü: Gaziantep'te lise öğrencisine öğretmen dayağı

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Ders esnasında sinirlenen öğretmen öğrencisini tekme tokat dövdü. Olay başka bir öğrenci tarafından görüntülendi. Tepki çeken olaya ilişkin Gaziantep Valisi Davut Gül, konuyla ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Önce tokat sonra tekme! İzleyenlerin kanını donduran görüntü: Gaziantep'te lise öğrencisine öğretmen dayağı 115

Bostancık Anadolu Lisesi’nde Hamza Z. bir coğrafya dersi öğretmeni ders sırasında henüz bilinmeyen bir sebepten öğrencisine sinirlendi.  Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anlar o sırada sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.