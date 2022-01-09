Önce tokat sonra tekme! İzleyenlerin kanını donduran görüntü: Gaziantep'te lise öğrencisine öğretmen dayağı

Bostancık Anadolu Lisesi’nde Hamza Z. bir coğrafya dersi öğretmeni ders sırasında henüz bilinmeyen bir sebepten öğrencisine sinirlendi. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anlar o sırada sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.