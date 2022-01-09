Önce tokat sonra tekme! İzleyenlerin kanını donduran görüntü: Gaziantep'te lise öğrencisine öğretmen dayağı
Önce tokat sonra tekme! İzleyenlerin kanını donduran görüntü: Gaziantep'te lise öğrencisine öğretmen dayağı
Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Ders esnasında sinirlenen öğretmen öğrencisini tekme tokat dövdü. Olay başka bir öğrenci tarafından görüntülendi. Tepki çeken olaya ilişkin Gaziantep Valisi Davut Gül, konuyla ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.