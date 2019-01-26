Önce vatan için gazi oldu sonra dayısına hayat verdi

Gazi Yılmaz Aşık, 15 Temmuz gecesi vatan için canını ortaya koydu. Elinden vurulan ve platinle hayatına devam eden Gazi Aşık, bu kez de böbrek yetmezliği hastası dayısına hayat verdi. Çocuğu olmayan ve yeğenini yıllarca oğlu yerine koyan dayı Ramazan Dağlı, "Bu fedakarlığından dolayı yeğenimle gurur duyuyorum" dedi.

İstanbul'da yaşayan Yılmaz Aşık (32) 15 Temmuz darbe girişimini engellemek isteyen milyonlarca insan gibi o gece sokaktaydı. Darbe girişimine Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde direnen Yılmaz Aşık, o gece önce arkadaşını kaybetti, ardından elinden vuruldu. Aşık'ın koluna platin takıldı. 15 Temmuz'da vatan için canını ortaya koyan Gazi Yılmaz Aşık, bu kez de ailesi için bir fedakarlık yaptı. 5 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden dayısı Ramazan Dağlı'ya (51) böbreğini veren Gazi Aşık, "15 Temmuz vatan meselesiydi, bu da aile meselesi" dedi.

"DAYIMIN O HALİNİ GÖRÜNCE İÇİM CIZ EDİYORDU"

Dayısı Ramazan Dağlı'nın haftanın 3 günü diyaliz tedavisi gördüğünü ve bu duruma çok üzüldüğünü belirten Gazi Yılmaz Aşık, "Dayımın diyaliz sonrası yaşadığı halsizlik, bitkinlik beni çok üzdü. O halini gördüğümde içim bir cız ediyordu. Ailede kimsenin böbreği uygun değildi. Böbreğimi vermeye karar verdim. Dayımın elinde büyüdüm. Yıllarca onu baba gibi gördüm. 15 Temmuz vatan meselesiydi bu da aile meselesi diyorum. Böbrek bağışını herkese tavsiye ederim. Bir can vermek güzel bir şey. 2 günlük bir acıdan bir şey olmaz. Sağlıklılarsa 2 gün o acıyı çekecekler. Ben hiçbir sıkıntı yaşamadım" diye konuştu.

"YÜKSEK TANSİYON SONUCU BÖBREĞİMİ KAYBETTİM"

Bundan 5 yıl önce üşütme şikayetiyle doktora başvurduğunu anlatan Ramazan Dağlı, ise yapılan tetkikler sonucu böbrek yetmezliği teşhisi aldığını ifade etti. 2014'ten bu yana ilaç tedavisi görmeye başladığını anlatan Dağlı, "Yüksek tansiyon ve şekerim vardı. Doktorlar bunlardan dolayı böbreklerimin iflas ettiğini söylediler. İlaç tedavileri yanıt vermeyince 2 ay önce diyalize girmeye başladım" ifadelerini kullandı.

"ONU YILLARCA EVLADIM YERİNE KOYDUM"

Yeğeni Yılmaz Aşık'ın diyaliz sürecinde hep yanında olduğunu kaydeden Dağlı, "Yeğenim durumuma üzüldü ve bana böbreğini verdi. Hastanede tedavi süresince de yanımdaydı. Doktorumuz da nakil olman lazım deyince yeğenim hemen "böbreğimi ben veririm" dedi. Ben küçüklüğünden bu yana yeğenimi severim. O da dayısı olarak beni sever. Çocuğum da olmadığından evladım gibi sevdiğimden o da bu fedakarlığı yaptı. Ameliyat sonrası kendimi çok iyi hissediyorum. Hiçbir şey olmamış gibi gayet sağlıklıyım. Bu süreci yaşayan bilir. Diyaliz sürecinde yaşadığım zorlukları bir ben bilirim. O yüzden çok mutluyum. Bu fedakarlığından dolayı yeğenimle de gurur duyuyorum" dedi.

"YÜKSEK TANSİYON 10 YILDA BÖBREKLERİ BİTİRİYOR"

Ramazan Dağlı'nın böbrek nakli Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Ramazan Dağlı'nın nakil olmasına karar veren Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, hastanın hipertansiyonu (yüksek tansiyon) olduğunu belirterek bu durumun böbrekler üzerindeki olumsuz etkilerini şöyle sıraladı:

"Böbrek yetmezliği hastalarımızın 3'te 1'i şeker hastası, yüzde 20'si hipertansiyon hastası. Toplumumuzda çok sayıda tansiyon hastası var. Tansiyon hastalarının tansiyon ilacı kullanması yetmiyor. Tansiyon hastası olan birisinin tansiyonu büyük 13, küçük 8'in altına inmediği sürece uç organ hasarı dediğimiz böbrek yetmezliği, kalp krizi, beyin kanamasını engellemek mümkün değil. Türkiye'de tansiyon hastalarının yüzde 70'i ilaç kullanmalarına rağmen tansiyonları yüksek geziyorlar. Bir insanın tansiyonu 10 yılı aşkın bir süre yüksek devam ederse ve ideal seviyelerde gitmezse idrarda protein atılımıyla birlikte böbrek yetmezliği ortaya çıkabiliyor. Bir tansiyon hastası ilaç kullansa dahi tansiyonun olumsuz etkilerinden kurtulamıyor. Kurtulabilmesi için tansiyonunun ideal seviyelere inmesi lazım."

İstanbul'da yapılan böbrek nakillerinin tüm Türkiye'de yapılan nakillerin neredeyse 2 katını oluşturduğunu belirten Tuncer, "Son diyaliz hastası kalana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Şu anki teknolojilerle herkese nakil yapabilecek durumdayız" dedi.

DHA