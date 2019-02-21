Önce vizyon sonra oyun

Amasya'da okul idarecilerine yönelik "2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin seminer düzenleyen İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, eğitimcilere birlikte hareket etmelerini artırmaya yönelik oyun da oynattı.

'2023 Vizyon ve Yol Haritamız" başlıklı seminere katılan 250 okul idarecisine Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu'yla ilgili bilgiler aktaran İlker Kösterelioğlu bakanlığın Antalya'da yapmış olduğu çalıştayda uygulanan bir oyun etkinliğini 10'ar kişilik 2 grup halindeki mesai arkadaşlarına denetti. Peşpeşe birleştirdikleri su borularından pinpon topunu sürüklemeye çalışan eğitimciler keyifli anlar yaşadılar. Okul idarecisi Melek Karadeniz, seminerin oldukça neşeli geçtiğini söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu, oyun etkinliğini bir okul yöneticisinin karşılaştığı olay karşısında alacağı doğru kararın önemini vurgulamak amacıyla düzenlediğine işaret etti.

Seminerde ünlü futbolcu Lionel Messi'nin dünya çapında tanınmasına örnek gösteren Kösterelioğlu, "Eğitimde bilgi merkezli anlayıştan yetenek merkezli yönlendirmeye doğru giden bir dönüşüm var. Buna ilginizi çekmek için Messi fotoğrafını sizlerle paylaşıyorum. Eğer akademik anlamda baksaydık Messi'yi hiç kimse tanımayacaktı. Ama yetenek, ilgi, ilgisi doğrultusunda yönlendirilen bir birey açısında baktığımızda ise başarılı insanlar hemen yer değiştiriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA