Önce yaşadığı barakayı yaktı, sonra da intihar etti (3) Aydın'ın Karacasu ilçesinde, cinnet getirmesi sonucu önce yaşadığı evi yakan, daha sonra da intihar eden Aybars Ö. (37), Palamutçuk Camii'nde kılınan...

A+ A-