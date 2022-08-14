Önceden 8.1 deprem yaşanmıştı! Kermadec Adaları yine sallandı: 6.6 şiddetinde deprem

Büyük Okyanus'ta yer alan ve Yeni Zelenda ülkesine bağlı olan Kermadec Adaları şiddetli bir depremle sallandı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre Kermadec Adaları’nın güneyinde 40 kilometre derinlikte 6.6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından tsunami riski olmadığını açıkladı. Öte yandan depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

8.1 ŞİDDETİNDE DEPREMDE OLMUŞTU

Ayrıca 2021 yılında yine Kermadec Adaları yakınlarında 8.1 şiddetinde deprem meydan gelmiş, karada ve denizde tsunami uyarısı verilmişti.

TSUNAMİ OLMUŞ, 185 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ülkede 22 Şubat 2011 tarihinde yerel saatle saat 23.51'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde tsunami yaşanmış, 185 kişi hayatını kaybetmişti.

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