Öncüpınar sınır kapısında 25 milyon liralık kaçak ilaç ve elektronik eşyalar yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Öncüpınar Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, toplam 25 milyon Türk Lirası değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, dron ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya...

İhlas Haber Ajansı
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Öncüpınar sınır kapısında 25 milyon liralık kaçak ilaç ve elektronik eşyalar yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Öncüpınar Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, toplam 25 milyon Türk Lirası değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, dron ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirildi.

Halk sağlığını tehdit eden girişimler ile illegal ticarete karşı Gümrük Muhafaza ekipleri için 24 saat teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde Türkiye'den Suriye'ye çıkış yapmak üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen bir tır şüpheli görülerek taramaya tabi tutuldu. X-ray tarama görüntülerinde gümrük idaresine yasal olarak beyan edilen kullanılmış plastik kasaların olduğu bölgede şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine araç, ekiplerce fiziki olarak arandı.

Gerçekleştirilen kontrollerde aracın dorsesinin ön tarafında gümrük idaresine beyan edilen 2 bin 400 kap "kullanılmış plastik kasaların" içerisine gizlenmiş vaziyette 266 bin 723 adet muhtelif ilaç olduğu anlaşıldı. Ayrıca dorsede yaklaşık 280 litre olmak üzere 57 bidon içerisinde "dietil eter" cinsi kimyasal madde, drone ve kameradan oluşan 30 adet elektronik eşya ve 16 adet cep telefonu cinsi eşya ele geçirildi.

Yakalanan kaçak eşyanın toplam değerinin ise yaklaşık 25 milyon Türk Lirası olduğu anlaşıldı.

Olaya ilişkin soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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