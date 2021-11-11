Ondalık Sistem ne demek, TDK'ya göre Ondalık Sistem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ondalık sistem ne demek? Ondalık sistem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ondalık sistem kelimesi. Peki ondalık sistem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ondalık sistem nedir, ondalık sistem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ONDALIK SİSTEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ondalık sistem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ondalık sistem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Temel birimlerin katları ve askatları, bu birimlerin ondalık kuvvetleri olan uzunluk ve ağırlık ölçümlerinde kullanılan sistem, desimal

- Tabanı 10 olan normal sayma sayılarından oluşan sistem, desimal

