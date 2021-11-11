Tuğçe Vargın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Babası kim?Gelinim Mutfakta 11 Kasım 2021 Perşembe puan durumu | 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Son dakika | Danıştay'dan Emniyet Genel Müdürlüğünün kamera kaydı alınmasını engelleyen genelgesinin yürütmesini durdurduÖğretmenler Gününün kaçıncı yılını kutluyoruz 2021? Öğretmenler Günü kaç yıldan beri kutlanıyor? Kim ilan etmiştir?Zeynep Tokuş'un yoga paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Hocam neresi kolun, neresi bacağın kafam karıştı"Gelinim Mutfakta damat bohçası tarifi | Kokusunu duyan başına üşüşüyor!Beşiktaş - Shkupi hazırlık maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiÖğretmenler günü hangi yıldan beri kutlanıyor? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı?24 Kasım öğretmenler günü erkek öğretmene ne hediye alınır? Erkek öğretmene hediye fikirleri 2021Kıyılarımıza kadar geldi! Edremit Körfezi'ne ulaşan 'istilacı' tür canlı yaşamını tehdit ediyor!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Ondalık Sistem ne demek, TDK'ya göre Ondalık Sistem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ondalık Sistem ne demek, TDK'ya göre Ondalık Sistem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ondalık Sistem kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ondalık Sistem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ondalık Sistem nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ondalık Sistem kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ondalık Sistem ne demek, TDK'ya göre Ondalık Sistem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ondalık sistem ne demek? Ondalık sistem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ondalık sistem kelimesi. Peki ondalık sistem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ondalık sistem nedir, ondalık sistem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ONDALIK SİSTEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ondalık sistem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ondalık sistem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Temel birimlerin katları ve askatları, bu birimlerin ondalık kuvvetleri olan uzunluk ve ağırlık ölçümlerinde kullanılan sistem, desimal
- Tabanı 10 olan normal sayma sayılarından oluşan sistem, desimal

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT