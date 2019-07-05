Önder Bülbüloğlu: Avrupa kupalarına katılacağız

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, UEFA'nın herhangi bir yaptırım uygulamadan Avrupa kupalarına katılmalarına onay verdiğini söyledi.

yaptığı açıklamada herhangi bir yaptırımın olmadığını belirterek, "Açıklanan kararda sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) uygulayacağı mali disiplin kurallarına uyma şartı koyulmuş. Bunun dışında bir yaptırım görünmüyor. Avrupa kupalarına katılacağız. Bizim için çok iyi bir haber oldu" dedi.

KULÜPTEN "AVRUPA" MESAJI

Bu arada Trabzonspor Kulübü'ne ait sosyal medya hesaplarından da "Yeniden Avrupadayız" yazılarının yer aldığı bir video paylaşıldı.

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DHA