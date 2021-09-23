ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Cübbeli Ahmet'in yaptığı açıklamalara tepki gösterdi!

Cübbeli Ahmet imam hatip ve ilahiyat fakültelerindeki eğitim sistemini eleştirdi. Anne babalara seslendiği konuşmasında çocukların imam hatibe, ilahiyata gönderilmesi yerine düz ortaokul ve liselere gönderilmesini gerektiğini söyledi. Bu şekilde çocukların daha az hasar alacağını belirtti.

Bu sözlere ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden karşı atak geldi.

İmam hatip okullarının ülkenin zengin tarihî tecrübesinden süzülüp ortaya çıkan örnek bir eğitim modeli olduğunu söyleyen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Cübbeli Ahmet’e ve kamuoyuna seslendiler.

PROGRAM KONUĞU VURGUSU

Dernek Cübbeli’nin ismini vermediği açıklamada şahsa Tarafsız Bölge programının konuğu olarak hitap etti. Koskoca bir camianın hedef alınmasını ve genelleyici bir yaklaşımda bulunmasını imam hatip camiası olarak üzüntü ile karşıladıklarını ve bu durumun rahatsızlık verici olduğunu belirttiler.

YÜZYILI AŞKIN TARİH

İmam hatip okullarının yüzyılı geçkin tarihiyle kurulduğu günden bu yana ülkesi için çalışan okullar olduğunu belirten dernek, bundan sonra da bu misyon doğrultusunda hareket edileceğini ifade etti.

BİREYSEL OLUMSUZ ÖRNEKLER TEMSİL OLAMAZ

Dernek İmam hatip okullarının ülkenin zengin tarihinden süzülerek ortaya çıktığını ve bireysel olumsuz örneklerden kurumları sorumlu tutmanın doğru olmayacağını belirtti.

Ülkenin içeride ve dışarıda birçok sorunla uğraştığı böyle bir dönemde imam hatip okullarının gündem yapılmaya çalışmasından uzak durmak herkesin ortak sorumluluğudur dendi.