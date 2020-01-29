Önder Karaveli Karabağ’a transfer oldu

Son olarak Medipol Başakşehir U19 Takımı'nı çalıştıran Teknik Direktör Önder Karaveli, Karabağ Futbol Kulübü Koordinatör yardımcısı oldu.

Daha önce Beşiktaş U21 ve Medipol Başakşehir U21 ile U19 takımlarını çalıştıran teknik direktör Önder Karaveli, Azerbaycan'a transfer oldu. 45 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Azerbaycan Ligi ekiplerinden Karabağ FK'da Koordinatör Yardımcısı görevine getirildi.

Kaynak: İHA