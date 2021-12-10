Beşiktaş'ta alınan olumsuz skorların ardından istifasını sunan Sergen Yalçın, takımdan ayrıldı. Bunun üzerine yeni teknik direktörün kim olacağı sorusu akıllarda yer edinmeye başladı. Siyah-beyazlı ekipte yönetimin teknik direktör çalışmaları devam ederken geçici süreliğine takımın başına Önder Karaveli'nin getirildiği açıklandı. Peki Önder Karaveli kimdir, nereli, kaç yaşında? Önder Karaveli hangi takımlarda çalıştı? Cevaplara haberimizde yer verdik...

ÖNDER KARAVELİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

26 Mar 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Önder Karaveli'nin aslen nereli olduğu bilinmemektedir. 47 yaşındaki antrenörün UEFA Pro lisansı bulunmaktadır. Siyah beyazlı ekibin başında geçici bir süreliğine görev alacak Karaveli, daha öncesinde ise Beşiktaş'ın alt yapı takımlarında antrenörlük görevlerini yürütüyordu.

ÖNDER KARAVELİ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Önder Karaveli antrenörlük kariyerine 2012 yılında Beşiktaş u21 takımında yardımcı antrenörlük yaparak başladı. Daha sonra Başakşehir altyapısı, Dardanelspor ve Kestel Belediyespor'da teknik direktörlük yapan Karaveli 2018 yılında yeniden Başakşehir'e dönerek altyapı takımlarını çalıştırmaya başladı.2020 yılının başında Qarabağ takımında Genel Müdür Yardımcısı olan Karaveli, 2021 yılı itibari ile Beşiktaş altyapısında teknik direktörlük görevini yürütüyor.