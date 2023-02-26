Ondrej Baco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Baco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Baco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Baco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Baco 25 Mart 1996 tarihinde Brumov-Bylnice şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Bačo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Baco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ondrej Baco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ondrej Baco'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ondrej Baco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Baco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ondrej Baco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Baco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Zlin B

1 Temmuz 2016 yılında Fastav Zlin

9 Eylül 2019 yılında SK Lisen

31 Aralık 2019 yılında Fastav Zlin

18 Ağustos 2020 yılında Gaz Metan

1 Ağustos 2021 yılında H. Jerusalem

Ondrej Baco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Baco şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ondrej Baco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Brumov (2005 - 2011)FC FASTAV Zlín (2011 - 2015)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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