Ondrej Chveja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Chveja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Chveja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ondrej Chveja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ondrej Chveja 17 Temmuz 1998 tarihinde Hlučín şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Chvěja şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ondrej Chveja Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHOVANECSPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ondrej Chveja'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ondrej Chveja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ondrej Chveja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.
Ondrej Chveja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Ondrej Chveja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Banik Ostrava
21 Temmuz 2017 yılında Frydek-Mistek
30 Haziran 2018 yılında Banik Ostrava
1 Şubat 2019 yılında Vitkovice
31 Temmuz 2020 yılında Banik Ostrava
29 Ocak 2021 yılında Pohronie
30 Haziran 2021 yılında Banik Ostrava
31 Ocak 2022 yılında Karvina
30 Haziran 2022 yılında Banik Ostrava
7 Temmuz 2022 yılında Pardubice
14 Şubat 2023 yılında Banik Ostrava
15 Şubat 2023 yılında 1.SK Prostejov
30 Haziran 2023 yılında Banik Ostrava
Ondrej Chveja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ondrej Chveja şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Hlučín (2005 - 2011)
FC Baník Ostrava (2011 - 2016)
Ondrej Chveja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Çek Cumhuriyeti U19 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.
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