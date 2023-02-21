Ondrej Chveja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Chveja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Chveja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Chveja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Chveja 17 Temmuz 1998 tarihinde Hlučín şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Chvěja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Chveja Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHOVANECSPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ondrej Chveja'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ondrej Chveja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Chveja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ondrej Chveja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Chveja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Banik Ostrava

21 Temmuz 2017 yılında Frydek-Mistek

30 Haziran 2018 yılında Banik Ostrava

1 Şubat 2019 yılında Vitkovice

31 Temmuz 2020 yılında Banik Ostrava

29 Ocak 2021 yılında Pohronie

30 Haziran 2021 yılında Banik Ostrava

31 Ocak 2022 yılında Karvina

30 Haziran 2022 yılında Banik Ostrava

7 Temmuz 2022 yılında Pardubice

14 Şubat 2023 yılında Banik Ostrava

15 Şubat 2023 yılında 1.SK Prostejov

30 Haziran 2023 yılında Banik Ostrava

Ondrej Chveja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Chveja şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ondrej Chveja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Hlučín (2005 - 2011)FC Baník Ostrava (2011 - 2016)

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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