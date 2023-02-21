Ondrej Coudek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Coudek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Coudek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Coudek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Coudek 25 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Čoudek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Coudek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ondrej Coudek'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ondrej Coudek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Coudek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ondrej Coudek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Coudek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Budejovice U19

1 Temmuz 2022 yılında C. Budejovice

Ondrej Coudek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Coudek şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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