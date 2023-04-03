Ondrej Hruska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Hruska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Hruska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ondrej Hruska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ondrej Hruska 24 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Hruška şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ondrej Hruska Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ondrej Hruska'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ondrej Hruska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ondrej Hruska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Karvina U19
Ondrej Hruska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ondrej Hruska şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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