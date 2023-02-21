Ondrej Karafiat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Karafiat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Karafiat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Karafiat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Karafiat 1 Aralık 1994 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Karafiát şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Karafiat Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Ondrej Karafiat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ondrej Karafiat'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ondrej Karafiat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Karafiat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ondrej Karafiat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Karafiat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2014 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2015 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2015 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2015 yılında Sparta Praha B

1 Ocak 2016 yılında Slovan Liberec

3 Ağustos 2020 yılında Slavia Prag

3 Ocak 2021 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2021 yılında Slavia Prag

22 Temmuz 2021 yılında Mlada Boleslav

31 Aralık 2022 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2023 yılında Mlada Boleslav

Ondrej Karafiat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Karafiat şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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ABC Braník (2000 - 2001)FC Bohemians Praha 1905 (2001 - 2003)AC Sparta Praha (2003 - 2012)

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