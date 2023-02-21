Ondrej Kolar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Kolar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Kolar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Kolar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Kolar 17 Ekim 1994 tarihinde Liberec şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Kolář şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Kolar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Ondrej Kolar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 22 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Ondrej Kolar'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ondrej Kolar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Kolar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ondrej Kolar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Kolar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Slovan Liberec

1 Ocak 2013 yılında Sl. Liberec B

2 Ocak 2013 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2013 yılında Sl. Liberec B

1 Temmuz 2014 yılında Slovan Liberec

8 Eylül 2016 yılında Varnsdorf

14 Şubat 2017 yılında Slovan Liberec

22 Ocak 2018 yılında Slavia Prag

Ondrej Kolar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Kolar şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ondrej Kolar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Slovan Liberec (2002 - 2012)

Çek Cumhuriyeti takımında 16 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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