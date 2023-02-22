Ondrej Kukucka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Kukucka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Kukucka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Kukucka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Kukucka 23 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Kukučka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Kukucka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Ondrej Kukucka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ondrej Kukucka'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ondrej Kukucka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Kukucka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ondrej Kukucka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Kukucka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ostrava U19

1 Temmuz 2022 yılında Sparta Praha B

Ondrej Kukucka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Kukucka şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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