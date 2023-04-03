Ondrej Lilling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Lilling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ondrej Lilling kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ondrej Lilling ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.