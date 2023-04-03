Ondrej Lilling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Lilling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Lilling adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ondrej Lilling Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ondrej Lilling 31 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Lilling şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ondrej Lilling Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ondrej Lilling'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ondrej Lilling Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ondrej Lilling futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Sparta Prag U19
Ondrej Lilling Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ondrej Lilling şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Bohemians Praha 1905 (2010 - 2019)
AC Sparta Praha (2019 -)
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