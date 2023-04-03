Ondrej Lukasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Lukasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ondrej Lukasek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ondrej Lukasek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.