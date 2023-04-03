Ondrej Lukasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Lukasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Lukasek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ondrej Lukasek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ondrej Lukasek 13 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Lukášek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ondrej Lukasek Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ondrej Lukasek'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ondrej Lukasek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ondrej Lukasek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Sparta Prag U19
Ondrej Lukasek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ondrej Lukasek şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Motorlet Praha (2012 - 2016)
AC Sparta Praha (2016 - 2020)
FK Meteor Praha VIII (2020 - 2021)
AC Sparta Praha (2021 - )
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