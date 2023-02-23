Ondrej Mastny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Mastny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Mastny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ondrej Mastny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ondrej Mastny 8 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Mastný şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ondrej Mastny Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Ondrej Mastny, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ondrej Mastny'nin Portadown FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Ondrej Mastny Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/ondramasi/
Ondrej Mastny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ondrej Mastny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Man Utd U18
1 Temmuz 2020 yılında Man Utd U23
30 Ocak 2023 yılında Portadown
31 Mayıs 2023 yılında Man Utd U21
Ondrej Mastny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ondrej Mastny şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK FŠ Třebíč (2008 - 2013)
HFK Třebíč (2013)
FC Velké Meziříčí (2013 - 2014)
SK FŠ Třebíč (2014 - 2015)
FC Vysočina Jihlava (2015 - 2018)
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