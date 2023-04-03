Ondrej Navratil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Navratil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ondrej Navratil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ondrej Navratil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.