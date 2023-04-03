Ondrej Navratil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Navratil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Navratil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ondrej Navratil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ondrej Navratil 18 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Navrátil şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ondrej Navratil Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ondrej Navratil'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ondrej Navratil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ondrej Navratil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FC Zlin U19
Ondrej Navratil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ondrej Navratil şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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FC Trinity Zlín (2016 - )
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