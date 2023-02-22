Ondrej Novotny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Novotny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Novotny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Novotny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Novotny 5 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Novotný şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Novotny Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ondrej Novotny'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ondrej Novotny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Novotny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ondrej Novotny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Novotny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sparta Praha B

19 Şubat 2019 yılında Vlasim

30 Haziran 2019 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2019 yılında Ruzomberok

30 Haziran 2020 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2021 yılında Slovan Liberec

31 Aralık 2021 yılında Sparta Praha B

7 Şubat 2022 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2022 yılında Sparta Praha B

Ondrej Novotny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Novotny şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ondrej Novotny Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Union Vršovice (2006 - 2008)AC Sparta Praha (2008 - 2017)

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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