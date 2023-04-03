Ondrej Schovanec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Schovanec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Schovanec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ondrej Schovanec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ondrej Schovanec 13 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Schovanec şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ondrej Schovanec Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 17 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Ondrej Schovanec'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ondrej Schovanec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ondrej Schovanec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Mart 2023 yılında Karvina U19
30 Haziran 2023 yılında Trinec U19
Ondrej Schovanec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ondrej Schovanec şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Slovan Horní Žukov (2013 - 2015)
FK Třinec (2015 - 2023)
MFK Karviná (2023 - )
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