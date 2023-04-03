Ondrej Schovanec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Schovanec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ondrej Schovanec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ondrej Schovanec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.