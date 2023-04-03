Ondrej Sedlacek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Sedlacek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Sedlacek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ondrej Sedlacek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ondrej Sedlacek 20 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Sedláček şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ondrej Sedlacek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ondrej Sedlacek, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Pardubice B futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ondrej Sedlacek'nin FK Pardubice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ondrej Sedlacek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ondrej Sedlacek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Pardubice U19
1 Temmuz 2022 yılında Pardubice B
Ondrej Sedlacek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ondrej Sedlacek şuan FK Pardubice B takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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FK Pardubice (2016 - 2022)
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