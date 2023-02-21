Ondrej Sevcik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Sevcik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Sevcik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Sevcik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Sevcik 9 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Ševčík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Sevcik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Ondrej Sevcik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ondrej Sevcik'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ondrej Sevcik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Sevcik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ondrej Sevcik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Sevcik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Olomouc B

22 Ağustos 2014 yılında SK Unicov

31 Aralık 2014 yılında Olomouc B

28 Temmuz 2016 yılında Banik Sokolov

30 Haziran 2017 yılında Olomouc B

1 Temmuz 2017 yılında Banik Sokolov

6 Eylül 2019 yılında SK Lisen

31 Aralık 2019 yılında Banik Sokolov

1 Ocak 2020 yılında SK Lisen

4 Temmuz 2022 yılında Hradec Kralove

Ondrej Sevcik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Sevcik şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FK Domanín (2001 - 2002)FK Šardice (2002 - 2007)SK Sigma Olomouc (2007 - 2014)

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