Ondrej Ullman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Ullman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Ullman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Ullman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Ullman 2 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Ullman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Ullman Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ondrej Ullman'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ondrej Ullman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Ullman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ondrej Ullman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Ullman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dukla Prag U19

1 Temmuz 2019 yılında Dukla B

1 Ocak 2020 yılında Dukla Prag

8 Temmuz 2021 yılında Puchov

30 Haziran 2022 yılında Dukla Prag

Ondrej Ullman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Ullman şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Sokol Straškov-Vodochody (2006 - 2008)AC Sparta Praha (2008 - 2012)TJ Sokol Straškov-Vodochody (2012 - 2013)AC Sparta Praha (2013 - 2015)FK Dukla Praha (2015 - 2019)

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