Ondrej Vencl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Vencl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Vencl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Vencl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Vencl 7 Kasım 1993 tarihinde Pardubice şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Vencl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Vencl Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice B futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice B takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ondrej Vencl'nin FK Pardubice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ondrej Vencl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Vencl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ondrej Vencl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Vencl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Pardubice

10 Ağustos 2015 yılında FK Kolin

10 Eylül 2015 yılında Pardubice

22 Temmuz 2016 yılında FC Nitra

25 Temmuz 2018 yılında SV Horn

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2019 yılında Chrudim

10 Ağustos 2021 yılında SK Zapy

12 Temmuz 2022 yılında Pardubice B

Ondrej Vencl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Vencl şuan FK Pardubice B takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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