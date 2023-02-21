Ondrej Vintr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Vintr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Vintr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Vintr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Vintr 1 Ağustos 1997 tarihinde Brno şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Vintr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Vintr Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ondrej Vintr'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ondrej Vintr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Vintr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ondrej Vintr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Vintr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FCZ Brno B

1 Ocak 2017 yılında Zbrojovka Brno

9 Eylül 2017 yılında SK Lisen

31 Ocak 2018 yılında Zbrojovka Brno

25 Temmuz 2018 yılında MFK Vyskov

31 Aralık 2018 yılında Zbrojovka Brno

9 Eylül 2019 yılında SK Lisen

31 Temmuz 2020 yılında Zbrojovka Brno

3 Ağustos 2020 yılında MFK Vyskov

Ondrej Vintr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Vintr şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Bučovice (2003 - 2006)FK Šardice (2006 - 2007)FC Zbrojovka Brno (2007 - 2014)MFK Vyškov (2014 - 2015)FC Zbrojovka Brno (2015 - 2016)

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