Ondrej Zahustel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Zahustel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ondrej Zahustel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ondrej Zahustel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ondrej Zahustel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Zahustel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Zahustel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Zahustel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Zahustel 18 Haziran 1991 tarihinde Mladá Boleslav şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Zahustel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Zahustel Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav B futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav B takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ondrej Zahustel'nin FK Mlada Boleslav B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ondrej Zahustelboyu ve yaşı kaç

Ondrej Zahustel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Zahustel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ondrej Zahustel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Zahustel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Mlada Boleslav

1 Ocak 2016 yılında Sparta Prag

24 Ocak 2020 yılında Slovacko

30 Haziran 2020 yılında Sparta Prag

3 Ağustos 2020 yılında Mlada Boleslav

31 Aralık 2020 yılında Sparta Prag

30 Temmuz 2021 yılında Ml. Boleslav B

Ondrej Zahustel kimdir

Ondrej Zahustel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Zahustel şuan FK Mlada Boleslav B takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Mladá Boleslav (1997 - 2009)
SK Kosmonosy (2000 - 2001)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ondrej Zahustel nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Martin Mlynek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Mlynek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Mlynek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Mlynek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kirill Moiseev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Moiseev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kirill Moiseev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Moiseev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Uros İlijev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros İlijev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Uros İlijev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros İlijev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor