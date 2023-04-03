Ondrej Zahustel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Zahustel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Zahustel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Zahustel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Zahustel 18 Haziran 1991 tarihinde Mladá Boleslav şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Zahustel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Zahustel Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav B futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav B takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ondrej Zahustel'nin FK Mlada Boleslav B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ondrej Zahustel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Zahustel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ondrej Zahustel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Zahustel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Mlada Boleslav

1 Ocak 2016 yılında Sparta Prag

24 Ocak 2020 yılında Slovacko

30 Haziran 2020 yılında Sparta Prag

3 Ağustos 2020 yılında Mlada Boleslav

31 Aralık 2020 yılında Sparta Prag

30 Temmuz 2021 yılında Ml. Boleslav B

Ondrej Zahustel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Zahustel şuan FK Mlada Boleslav B takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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