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Ondüle Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ondüle Makinesi İşçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Ondüle Makinesi İşçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Ondüle Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ondüle Makinesi İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ondüle Makinesi İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ondüle Makinesi İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ondüle Makinesi İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ondüle Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ondüle Makinesi İşçisi Maaşları

Ondüle Makinesi İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6576,5_TL'dir. En düşük Ondüle Makinesi İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ondüle Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ondüle Makinesi İşçisi İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8159.09

Meslek Adı :

Ondüle Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İdrofili pamuğu ondüle yapan ve makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Ondüle Makinesi İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek pamuk gramajlarına uygun olarak makinenin çalışma ayarına yapmak ve makineyi çalıştırmak,

b) Gelen idrofili pamuğunu makineye vererek makinenin çalışmasını kontrol ederek pamuğun ondüle olmasını sağlamak,

c) Makineye pamuk ikmali yapmak,

d) Makineden çıkan ondüle olmuş pamuğu kutulara doldurmak ve kutulara sevk etmek,

e) Makinenin bakımını yapmak ve ufak arızaları gidermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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