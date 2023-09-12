OneCoin kurucularından Karl Sebastian Greenwood’a 20 yıl hapis

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, OneCoin kurucularından Karl Sebastian Greenwood'un dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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OneCoin kurucularından Karl Sebastian Greenwood’a 20 yıl hapis

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, OneCoin kurucularından Karl Sebastian Greenwood'un dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

"OneCoin" adlı sahte kripto para biriminin kurucularından Karl Sebastian Greenwood'un yargılandığı davada karar belli oldu. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bazıları ABD vatandaşı olan yatırımcıları 4 milyar dolar dolandıran Greenwood'un dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

"OneCoin'in "Bitcoin katili" olacağını iddia ettiler"

ABD Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, "OneCoin'in kurucusu ve lideri olarak Karl Sebastian Greenwood, şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük dolandırıcılık planlarından birini yürüttü. Greenwood ve aralarında kaçak Ruja Ignatova'nın da bulunduğu suç ortakları, hiçbir şeyden haberi olmayan kurbanları "finansal devrim" vaadiyle milyarlarca dolar dolandırdılar ve OneCoin'in "Bitcoin katili" olacağını iddia ettiler. Aslında OneCoins tamamen değersizdi ve Greenwood kendi cebine 300 milyon dolardan fazla parayla doldururken, yatırımcılara hiçbir şey kalmadı. Bu uzun cümlenin finans sektöründe yankı bulmasını, yatırımcılara yalan söyleme ve dolandırıcılık yoluyla kripto para birimi ekosistemini istismar etme eğiliminde olabilecek herkesi caydırmasını umuyoruz" dedi.

Greenwood, sahte kripto para birimi OneCoin'in satışındaki rolü nedeniyle 2018 yılında Tayland'da tutuklanmış ve ABD'ye iade edilmişti. Greenwood, daha önce hakkındaki dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etmişti.

"Kripto kraliçesi" lakaplı OneCoin kurucusu firari

OneCoin'in kurucularından "kripto kraliçesi" lakaplı Ruja Ignatova, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından "en çok aranan 10 kaçak listesine" alınmıştı. Ignatova, Bulgaristan merkezli OneCoin Ltd. şirketini saadet zinciri şeklinde yönettiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. Savcılar, yatırımcıların yaptıkları satışlara komisyon verilerek başkalarını değersiz bir kripto para birimi satın almaya teşvik edildiğini tespit etmişti.

Ignatova, 2017 yılında ABD'li erkek arkadaşından şüphelenerek evine dinleme cihazı yerleştirmiş, erkek arkadaşının FBI ile iş birliği yaptığını öğrenmişti. Ignatova, o yıl son olarak Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden bir uçağa binmiş ve kayıplara karışmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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