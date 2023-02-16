Onel Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onel Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onel Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onel Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onel Hernandez 1 Şubat 1993 tarihinde Morón şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Küba,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Onel Lázaro Hernández Mayea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onel Hernandez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G1 yapmaktadır. Onel Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 25 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Onel Hernandez'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Onel Hernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OnelHernandez23

http://www.instagram.com/onelhernandez_official/

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Onel Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onel Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Onel Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onel Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında RW Ahlen Alt.

1 Temmuz 2007 yılında Bielefeld Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Bielefeld U17

1 Temmuz 2010 yılında Bielefeld U19

23 Şubat 2011 yılında Bielefeld

1 Temmuz 2012 yılında W. Bremen II

10 Ocak 2014 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2016 yılında E. Braunschweig

25 Ocak 2018 yılında Norwich

29 Ağu 2021 yılında Middlesbrough

13 Ocak 2022 yılında Norwich

14 Ocak 2022 yılında Birmingham

30 Haziran 2022 yılında Norwich

Onel Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onel Hernandez şuan Norwich City takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Onel Hernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TuS Westfalia Neuenkirchen, FC Gütersloh 2000, Rot Weiss Ahlen (-2007), Arminia Bielefeld (2007-1/2010)

Küba takımında 11 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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