23 Nisan kaçıncı yılını kutluyoruz 2021?Samsun Valisi, aşı sırası gelenlerin gecikmeden yaptırmaları gerektiğini vurguladıVaka artışlarında ilk sırada yer alan Kırklareli'nde tedbirler arttıSobadan çıkan yangında tüm eşyalarını kaybettiler! Evleri yanan yaşlı çifte devlet eli uzandıKısıtlamalardan dolayı annesinin mezarına ölüm yıl dönümünde gidemedi, uzaktan görüntülü andıTEM’de feci motosiklet kazası! Önce bariyerlere ardından başka bir araca çarptı: 1 ölüEkipler tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor! Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandıTürk Kızılayı'ndan Bornova'da anlamlı etkinlik! Şehit aileleri ile buluşulduEkipler duygu sömürüsüne fırsat vermiyor! Atakum’da dilencilerle mücadeleKısıtlamalar dolayısıyla bu yıl Kastamonu'da sahur vakti davul çalınmayacak
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Önemli turizm merkezlerinden Yedigöller Milli Parkı yolu 4 aydır kapalı

Önemli turizm merkezlerinden Yedigöller Milli Parkı yolu 4 aydır kapalı

Bolu'da yoğun geçen kış sebebiyle geçtiğimiz yıl Aralık ayında kapanan Yedigöller Milli Parkı yolu iklim şartlarından dolayı hala açılmadı.

Önemli turizm merkezlerinden Yedigöller Milli Parkı yolu 4 aydır kapalı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve her yıl özellikle fotoğraf ve kamp tutkunlarının gözdesi olan Yedigöller Milli Parkı'nın yolu yoğun geçen kış mevsiminde beton bariyerlerle kapatıldı. Kış boyunca kapalı kalan Yedigöller Milli Parkı, yolu kapanmasının ardından geçen 4 ay sonunda güzergahta kar ve buzlanma olması sebebiyle henüz açılamadı. Turizm merkezine gitmek isteyen ziyaretçiler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tabelayla uyarıldı. Ekiplerin yol üzerine koydukları uyarı tabelasında, "Yedigöller Milli Parkı yolu iklim şartlarından dolayı ulaşıma kapalıdır. Ulaşım Zonguldak-Mengen karayolundan sağlanmaktadır" denildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Önemli turizm merkezlerinden Yedigöller Milli Parkı yolu 4 aydır kapalı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT