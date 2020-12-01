Öner Erkan kimdir? Kaç yaşında? Ekranlarının fenomen dizisi Çukur'da Selim karakterini canlandıran Öner Erkan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Öner Erkan kimdir? Kaç yaşında? Çukur Selim diziden neden ayrıldı?

ÖNER ERKAN KİMDİR?

4 Ocak 1980 tarihinde İzmir'de doğan Öner Erkan, 15 yaşında almaya başladığı tiyatro kursuyla birlikte oyunculuğa ilk adımını attı. 2002 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Oyuncunun ilk televizyon deneyimi TRT'de sunduğu bir çocuk programı ile gerçekleşti. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda iki sezon dansçı olarak çalıştıktan sonra, Haluk Bilginer'in kurduğu Oyun Atölyesi'ne oyuncu olarak girdi. Sonrasında Organize İşler, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, Son Osmanlı Yandım Ali gibi sinema filmlerinde rol aldı.

2009 yılında, Bornova Bornova adlı sinema filmindeki rolüyle Altın Portakal'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 2013 yılında Babamın Cesetleri adlı tiyatro oyunundaki rolüyle ve 2019 yılında Dünyada Karşılaşmış Gibi adlı tiyatro oyunundaki rolüyle, Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazandı.

Öner Erkan, ayrıca Avrupa Yakası, İki Aile, Üsküdar'a Giderken, Yalan Dünya, Çukur gibi televizyon dizilerinde de rol almıştır.

ÇUKUR SELİM DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Selim karakterine hayat veren usta oyuncu Öner Erkan'ın senaryo gereği diziden ayrıldığı ifade edildi. Ayrıca Öner Erkan'ın başka bir proje için imza attığı da öğrenildi.