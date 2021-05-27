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Ongu isminin anlamı nedir, Ongu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Ongu isminin anlamı; gönül rahatlığı, mutluluk, sağlık demektir. Bu içeriğimizde Ongu isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Ongu isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Ongu isminin anlamı nedir, Ongu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ongu isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ongu ismi ne demek, Ongu ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ongu isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ongu İsminin anlamı nedir? TDK Ongu anlamı:

Ongu ismi Türk Dil Kurumu'nda anlamı kullanılmamaktadır.

Ongu İsmi Kuranda geçiyor mu?

Ongu ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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Ongu isminin kökeni:

Ongu ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Ongu isminde 5 kişi bulunmaktadır.

Ongu isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Ongu isminin rengi:

Lavanta

Ongu ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Ongu isminin Harf Analizi Nedir ?

Ongu ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

O : Sağduyulu, utangaç

N : Sağduyulu, utangaç

G : Dirençli, zor hayat dersleri

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Ongu isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ongu ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

O : 18

N : 17

G : 8

U : 25

= 68 Ongu İsminin Numeroloji Toplamı 68’dir.

Ongu ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ongu isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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O: 6   N: 5   G: 7   U: 3 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Ongu isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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