Onikiparmak Bağırsağı ne demek, TDK'ya göre Onikiparmak Bağırsağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Onikiparmak bağırsağı ne demek? Onikiparmak bağırsağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi onikiparmak bağırsağı kelimesi. Peki onikiparmak bağırsağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre onikiparmak bağırsağı nedir, onikiparmak bağırsağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ONİKİPARMAK BAĞIRSAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Onikiparmak bağırsağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre onikiparmak bağırsağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mideden sonra gelen ince bağırsak bölümü

