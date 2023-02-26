Onismor Bhasera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onismor Bhasera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onismor Bhasera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onismor Bhasera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onismor Bhasera 7 Ocak 1986 tarihinde Mutare şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Zimbabve,Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onismor Bhasera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Onismor Bhasera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Onismor Bhasera'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Onismor Bhasera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onismor Bhasera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Onismor Bhasera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onismor Bhasera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Tembisa Classic

1 Temmuz 2005 yılında Maritzburg Utd.

1 Temmuz 2005 yılında Golden Arrows

1 Ocak 2007 yılında Jomo Cosmos

1 Temmuz 2007 yılında Kaizer Chiefs

1 Mart 2010 yılında Plymouth Argyle

15 Ağustos 2013 yılında Bidvest Wits FC

1 Temmuz 2016 yılında SuperSport Utd.

Onismor Bhasera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onismor Bhasera şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Onismor Bhasera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zimbabve takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 40 maçta 0 gol atmıştır.

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